Usa, neonata iraniana autorizzata ingresso per intervento salvavita

Una neonata iraniana di quattro mesi è stata autorizzata a entrare negli Stati Uniti per sottoporsi ad un intervento salvavita al cuore. Lo ha annunciato il governatore di New York Andrew Cuomo. La settimana scorsa i genitori della piccola Fatemah avevano tentato di entrare in Oregon con un visto turistico ma erano stati respinti perché provenienti da uno dei sette Paesi a maggioranza musulmana colpiti dal bando del presidente Donald Trump.