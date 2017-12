Usa, nella riforma fiscale tagli delle tasse per le imprese

Riduzione delle tasse per le aziende Usa dal 35% al 21% dal 2018, stop alla alternative minimum tax (tassa sui redditi che scatta sopra una certa soglia di reddito), mantenimento delle 7 aliquote (10%, 12%, 22%, 24%, 32% e 37% per i più ricchi, anziché 39,6%). Sono tra i punti principali della riforma fiscale concordata dai repubblicani. Per i tagli sono stati spuntati maggiori fondi per gli sgravi alle famiglie a basso e medio reddito con figli.

Il testo, che i repubblicani intendono approvare la prossima settimana, prevede anche il raddoppio delle deduzioni standard sino a 12 mila dollari per gli individui e sino a 24 mila dollari per le coppie, l'aumento delle deduzioni per i figli sino a 2000 dollari, il mantenimento delle deduzioni degli interessi per i nuovi mutui sino a 750 mila dollari, la deduzione delle tasse locali e statali sino a 10 mila dollari, esenzioni per i costi dei college. La riduzione delle tasse per gli individui scadrà dopo otto anni.



Nella riforma è presente una tassa dell'8% sugli asset illiquidi e una del 15,5% sugli asset liquidi per il rimpatrio dei capitali.



Addio obbligo Obamacare - La riforma fiscale concordata dai repubblicani prevede anche l'abolizione delle multe per il mancato acquisto di una polizza sanitaria, cancellando cosi' l'obbligo previsto dall'Obamacare.



Rischio trivellazioni in Alaska - La riforma fiscale concordata dai repubblicani, se approvata, aprirà la strada alle trivellazioni petrolifere nell'Arctic National Wildlife Refuge, un'area naturale protetta degli Stati Uniti che si trova nella zona nord-orientale dell'Alaska. I democratici e i gruppi ambientalisti sostengono che il piano del Grand Old Party comporta rischi di disastri ambientali in una delle aree più pure del Paese, rifugio di orsi polari, caribù, uccelli migratori e altri animali selvatici.