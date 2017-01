Usa, nel 2003 Trump donò 10mila dollari a coloni in Cisgiordania

Nel 2003 Donald Trump effettuò una donazione di 10mila dollari a favore di istituzioni di uno dei più solidi insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lo ha reso noto uno dei fondatori di quella comunità spiegando che Trump donò la somma in nome dalla sua decennale amicizia con l'avvocato David Friedman, che adesso il presidente eletto ha indicato come la sua scelta per il posto di ambasciatore americano in Israele.