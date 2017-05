Usa, Nbc: via libera Trump a piano per armare milizie siriane curde

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato il piano per armare le milizie curde siriane, un importante alleato nella lotta contro l'Isis. Lo anticipa la Nbc, citando due funzionari della Difesa statunitensi. In questo modo, spiega una delle due fonti, Trump investe la Forza democratica siriana del ruolo di forza combattente per il futuro attacco a Raqqa, la capitale dell'autoproclamato Stato islamico.