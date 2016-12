Usa,Nancy Pelosi: "Se si votasse oggi Camera andrebbe a democratici"

Per Nancy Pelosi, leader della minoranza democratica alla Camera, se si votasse oggi i democratici riconquisterebbero il controllo della Camera dei rappresentanti. L'ex speaker ne è convinta e lo ha sottolineato in una conference call con deputati democratici. Già in passato si era espressa in termini ottimistici sulla vittoria di Hillary Clinton e anche sulla possibilità che il suo partito possa riconquistare uno dei due rami del Congresso.