Usa, muore in diretta su Facebook colpito da un proiettile vagante: 700mila visualizzazioni

La morte scorre in diretta sul social network. E' accaduto a Chicago. Gli ultimi minuti di vita di Antonio Perkins, 28 anni, sono stati trasmessi su Facebook Live e visualizzati da 700mila utenti. Il giovane si trovava con alcuni amici, quando ha iniziato a riprendersi con il suo smartphone. A un certo punto, ecco alcuni colpi di pistola: un proiettile vagante colpisce il 28enne alla testa. Antonio si sarebbe trovato al centro, al momento sbagliato e nel posto sbagliato, di un regolamento di conti fra band criminali.

Il giovane si trovava in strada con alcuni amici per passare la serata; si vede nel video da lui stesso registrato che beve un ultimo sorso da una bottiglia di superacolico. Si sentono all'improvviso dei colpi di pistola: Antonio cade a terra ferito a morte. Il cellulare, finito nell'erba, continua lo streaming.



La polizia esclude che Perkins appartenesse a una gang; l'ipotesi degli investigatori, che sono a caccia del killer, è che il giovane sia stato colpito per un regolamento di conti.