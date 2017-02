Usa, morto in cella lo "sceicco cieco": fu la mente degli attacchi a New York del 1993

Omar Abdel Rahman, conosciuto come lo "sciecco cieco", è morto all'età di 78 anni in una prigione negli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti giudiziarie. L'egiziano ispirò il gruppo terroristico autore dell'attacco del 1993 contro il World Trade Center, che causò la morte di sei persone e il ferimento di altre mille. Per il suo ruolo in quell'attentato venne condannato all'ergastolo: aveva scontato oltre 20 anni della pena.