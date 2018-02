Usa, morto il premio Nobel per la Medicina Gunter Blobel

E' morto a New York all'età di 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la Medicina. Il suo merito fu quello di aver scoperto i segnali intrinseci delle proteine che governano la loro posizione e il loro trasporto all'interno della cellula. Blobel individuò una sorta di "zip code", un codice postale virtuale che guida le proteine nel luogo esatto in cui svolgono la loro funzione, che siano tessuti o organi.