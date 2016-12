5 febbraio 2016 Usa, morto il plurimedagliato campione di Bmx Dave Mirra: probabile suicidio Stando a quanto emerso, l'uomo si sarebbe sparato. Il corpo è stato ritrovato in un furgone a Greenville, in North Carolina, dove Mirra si trovava per far visita a degli amici Tweet google 0 Invia ad un amico

15:08 - Si sarebbe suicidato Dave Mirra, 41 anni, campione di Bmx. Stando a quanto emerso, l'uomo si sarebbe sparato. Il corpo è stato ritrovato in un furgone a Greenville, in North Carolina, dove Mirra si trovava per far visita a degli amici. Mirra è stato uno degli atleti più medagliato nella sua specialità: tra il 1995 e il 2008 ha infatti vinto 14 medaglie d'oro. "Appesa la bicicletta al chiodo", ha anche condotto per Mtv "Real World/Road Rules Challenge".