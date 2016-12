Usa, morto il figlio di Joe Biden Stroncato a 46 anni da un tumore

Beau Biden, figlio maggiore di Joe Biden, è morto a 46 anni "dopo una battaglia con un tumore al cervello". Lo ha reso noto lo stesso vicepresidente americano. "Non ci sono parole per dire quanto l'intera famiglia sia rattristata", ha detto il numero due della Casa Bianca in una nota. Beau, "ha dedicato la vita al servizio degli altri", come avvocato, come maggiore della Guardia Nazionale in Kosovo e nella guerra in Iraq, per cui e stato decorato.