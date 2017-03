Usa: morta la scrittrice malata che cercava una compagna per il marito

Con lui ha raccontato di aver convissuto 9.490 giorni. Di lui mi sono innamorata " in un solo giorno", ricordava. Amy Krouse Rosenthal era una scrittrice di successo negli Stati Uniti, autrice di libri per ragazzi, saggi e memoir che la stampa americana ha recensito con entusiasmo. Con la lettera aveva deciso di utilizzare la sua arte come un gesto per accompagnare il marito in una vita senza di lei.