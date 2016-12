Usa: morta di cancro "Dust Lady", la donna diventata simbolo dell'11 settembre

La malattia fu innescata proprio dalle conseguenze di quella tragedia, che le riempì il corpo di tossine, come raccontano vari media Usa, tra cui il New York Post. La figlia Noelle racconta al quotidiano: "La mia mamma ha combattuto una battaglia straordinaria. Non solo è la Dust Lady, ma è la mia eroina e vivrà per sempre attraverso di me".



Marcy, di Bayonne, New Jersey, l'11 settembre di 14 anni fa lavorava da un mese soltanto alla Bank of America. Quando la torre in cui lavorava, al World Trade Center, fu colpita da un aereo dirottato, lei disobbedì al suo capoufficio e scappò, riuscendo così a salvarsi la vita.