Usa, monito a Russia su interferenze nel voto di metà mandato

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, ha annunciato di aver messo in guardia la controparte russa contro eventuali interferenze nelle elezioni di medio termine in calendario a novembre. Il monito è stato lanciato durante l'incontro a Ginevra con Nikolai Patrushev, direttore del consiglio per la sicurezza russa. "Ho chiarito che non tollereremo interferenze", ha detto.