Usa: "Minacce Isis? Segno debolezza, ha i giorni contati"

"Un altro segno che i leader dell'Isis sono rintanati, timorosi di apparire in pubblico o già morti". Così su Twitter Brett McGurk, inviato speciale di Barack Obama per la campagna anti Califfato, commenta la minaccia audio diffusa dal portavoce dell'Isis Abu Muhammad al Adnani, che ha lanciato un appello per colpire Usa e Europa nel mese del Ramadan. "Hanno i giorni contati", ha aggiunto McGurk.