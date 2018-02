A una settimana dall’ennesima sparatoria avvenuta in un liceo della Florida, migliaia di giovani hanno voluto dimostrare solidarietà nei confronti dei sopravvissuti al massacro, rifiutandosi di partecipare alle lezioni per manifestare. Negli stati di Washington, Arizona e Colorado, gli studenti si sono riversati nelle strade, inneggiando al cambiamento e alla non violenza. “Non vogliamo essere i prossimi - ha dichiarato una manifestante - Se non combattiamo per i nostri diritti, non ci sarà mai un vero cambiamento”. Non tranquillizzano le parole del presidente Donald Trump, che giusto ieri ha suggerito di “addestrare e armare gli insegnanti per evitare che si ripeta una strage”. Tale dichiarazione è sicuramente destinata a sollevare ulteriori polemiche piuttosto che rassicurare i cittadini.