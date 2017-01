Usa, Michelle Obama ai giovani: "Non è un addio, io sarò con voi"

Nel suo messaggio di addio alla Casa Bianca, Michelle Obama si è rivolta a una platea di giovani e studenti: " Non abbiate paura, rimanete concentrati, determinati, pieni di speranza , utilizzate la vostra istruzione. Io sarò con voi per il resto della mia vita ". Con la voce rotta, visibilmente commossa, la moglie del presidente americano uscente ha dichiarato che la sua esperienza da first lady è stata "l'onore più grande di tutta la sua vita".

Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 1 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 2 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 3 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 4 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 5 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 6 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 7 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 8 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 9 di 12 Afp Afp Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 10 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 11 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama 12 di 12 Ansa Ansa Casa Bianca, il discorso di addio di Michelle Obama leggi dopo slideshow ingrandisci

Michelle ha poi esortato le nuove generazioni a non dimenticare mai "che voi contate, che siete esempio per l'intera America". "Se coltivate lo studio e l'educazione tutto è possibile, anche diventare presidente degli Stati Uniti", ha aggiunto. Quello tenutosi alla Casa Bianca è l'ultimo evento di Mrs. Obama in qualità di first lady.