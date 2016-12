02:00 - Almeno quattro persone sono morte negli Stati Uniti dopo aver mangiato mele caramellate infettate dal batterio listeria monocytogenes. Secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, 28 persone in dieci Stati diversi hanno contratto il batterio tra ottobre e novembre. Tra queste, nove erano donne in gravidanza. Degli altri contagiati tre sono bambini.