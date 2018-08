Usa, Melania Trump contro il marito: si schiera con Lebron James

Lebron James fa "litigare" Donald e Melania Trump. Dopo il tweet di fuoco del tycoon che ha definito "poco intelligente" la star del basket Usa, la first lady ha fatto sapere di sostenere l'atleta, impegnato in iniziative per i ragazzi più disagiati. "Lebron sta facendo cose molto buone nella sua comunità e a sostegno delle future generazioni e la first lady lo incoraggia", ha affermato la portavoce di Melania Trump.

L'atleta giorni fa aveva incassato anche le lodi di una ex first lady, Michelle Obama. Tornato sulla polemica dei giocatori di football americano che si inginocchiano all'inno in segno di protesta contro il razzismo e le violenze della polizia sui neri, aveva affermato: "Lo sport non è mai stato qualcosa che divide la gente, ma qualcosa che unisce. E il presidente ci sta dividendo", ha quindi affermato LeBron.



Tanto è bastato per scatenare la furia del tycoon, alle cui offese per ora il campione della Nba non ha risposto. A sostegno di Lebron James si è schierato anche l'altra leggenda della Nba, Michael Jordan, che pure Trump ha detto di preferire. "I like Mike!', scrive il presidente alla fine del suo tweet, con un chiaro riferimento a Jordan a cui Lebron James contende la palma del giocatore più forte di sempre. "Io sto con Lebron", ha però risposto Jordan, "sta facendo un lavoro straordinario per la sua comunità".



Giorni fa era stata anche la figlia prediletta del presidente, Ivanka Trump, a compiere un piccolo strappo dal padre, criticando la sua politica sui bimbi immigrati e le violente critiche rivolte ai media.