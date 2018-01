Usa, medico Casa Bianca: Trump gode di una salute eccellente

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipa a una tavola rotonda con donne titolari di piccole imprese presso la Casa Bianca a Washington, DC, il 27 marzo 2017.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è in salute eccellente". Lo afferma il medico della Casa Bianca che lo ha sottoposto al suo primo checkup all'ospedale militare Walter Reed, un esame completo che giunge mentre i suoi detrattori avanzano dubbi sulla sua salute mentale. Trump ha passato tre ore nella struttura, situata a Bethesda, nel Maryland, poco fuori Washington, prima di dirigersi in Florida per il weekend.