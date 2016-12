23 ottobre 2015 Usa, medico addestratore salva in esercitazione recluta da annegamento Doveva essere una simulazione di sicurezza in acqua al Prince Solms Park per i cadetti di New Braunfels, in Texas, ma poteva trasformarsi in tragedia senza il tempestivo intervento del comandante Smith

La consueta esercitazione di sicurezza in acqua poteva trasformarsi in tragedia senza il tempestivo e provvidenziale intervento del medico addestratore che era al seguito dei cadetti al Prince Solms Park di New Braunfels, in Texas. L'uomo, il comandante delle operazioni speciali Craig Smith, si è accorto che uno dei suoi ragazzi, finito nel fiume, a fatica e annaspando cercava di tenere la testa fuori dall'acqua. Immediatamente Smith si è tuffato e, con il supporto dei colleghi sulla sponda, è riuscito a salvare il cadetto. L'operazione in extremis è stata ripresa dalla GoPro dello stesso Smith.

All'occhio vigile del comandante Smith non è sfuggito il ragazzo in difficoltà in acqua, in balia delle rapide dopo aver cercato di affrontarle con un salvagente, e ha messo subito in pratica la teoria che solitamente impartisce durante l'addestramento.



Nel filmato ripreso dalla sua telecamerina e pubblicato sulla pagina Facebook dell'Austin-Travis County Emergency Medical Services (Ems), si vede il medico militare saltare nel fiume e nuotare verso il giovane in difficoltà, afferrarlo e metterlo in sicurezza grazie anche a una corda lanciata da altri uomini a terra.



Un portavoce dell'Ems ha commentato: "L'incidente con esito positivo ha rafforzato lo spirito dei nuovi cadetti impegnati nella formazione in acqua". Insomma, una lezione dall'inaspettato esempio pratico finita, fortunatamente, a lieto fine.