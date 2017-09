Usa, media: "Trump usa fondi campagna elettorale per i suoi legali"

Donald Trump sta usando i fondi raccolti nella campagna per la sua elezione e del Republican National Committee per pagare i suoi legali, impegnati nel difenderlo nelle indagini sul Russiagate. Lo riporta l'agenzia Reuters sul proprio sito. L'uso dei fondi della campagna è consentito per far fronte alle spese legali per la candidatura e l'elezione. Trump sarebbe il primo presidente a usarli per i costi legali per difendersi da un'indagine penale.