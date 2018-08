Usa, media: Trump toglierà fondi agenzia Onu per rifugiati palestinesi

L'amministrazione Trump ha deciso di cancellare tutti i finanziamenti del programma di aiuti delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo afferma il Washington Post secondo cui in un annuncio che verrà fatto entro le prossime settimane l'amministrazione Usa intende esprimere la propria disapprovazione sul modo in cui l'Unrwa spende i fondi e chiedere una drastica riduzione del numero di palestinesi riconosciuti come rifugiati.