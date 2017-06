Usa, media: "Talpa arrestata criticava Trump sui social"

Reality Leigh Winner, la 25enne arrestata con l'accusa di aver fornito materiale riservato ai media, si era espressa sui social media in maniera critica nei confronti del presidente Donald Trump e delle sue politiche, in alcune occasioni con messaggi anche coloriti. Nonostante questo la donna lavorava come "contractor" per la Nsa e aveva ottenuto il nulla osta per maneggiare materiale top secret.