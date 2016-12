Usa, media: "Nsa spiò presidenti francesi" L'Eliseo furioso: "Fatti inaccettabili"

In pratica l'intelligence americana spiava, come già si sapeva da tempo, gli alleati degli Usa, tra cui anche l'Eliseo. Tra i documenti ci sono anche i numeri di telefono e cellulari dei politici francesi. In questo modo gli 007 americani potevano subito individuare le intercettazioni più significative, facendo così una selezione dell'enorme massa di dati che avevano a disposizione.



Tra le conversazioni intercettate dall'Nsa ci sarebbero anche quelle di ministri, ambasciatori e diplomatici.



Usa: "Non spiamo la Francia" - "Noi non stiamo intercettando le comunicazioni del presidente Hollande né mai lo faremo", ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza Usa, Ned Price.



Francia furiosa: "E' inaccettabile" - Ma la Francia alza la voce. "Non tollereremo alcuna azione che metta a rischio la nostra sicurezza", si legge in una nota del governo francese, al termine del vertice del Consiglio di difesa convocato d'urgenza. Parigi ha aggiunto che questi fatti sono "inaccettabili" e il ministro degli Esteri francese, Laurent Favius, ha convocato l'ambasciatore americano.