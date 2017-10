Usa, media: "Hacker russi hanno rubato dati sicurezza con antivirus"

Sfruttando l'antivirus russo Kaspersky, ora vietato in tutte le agenzie governative americane, hacker che lavorano per il governo di Mosca hanno rubato dati su come gli Usa penetrano nei network stranieri. Lo scrive il Wall Street Journal, precisando che sono state carpite informazioni anche sulla difesa dai cyberattacchi dopo che un contractor della National Security Agency ha rimosso materiale classificato per trasferirlo sul suo computer.