Usa, McCain: "Non voterò nuovo testo contro l'Obamacare"

Il senatore repubblicano John McCain non voterà per la nuova proposta di legge per la revoca di Obamacare. Per i repubblicani è un nuovo colpo al tentativo di raggiungere i 50 voti necessari al Senato per mandare avanti l'iter. "Non posso in buona coscienza votare per la proposta Graham-Cassidy - ha detto -. Credo che possiamo fare meglio, lavorando insieme repubblicani e democratici, e non abbiamo ancora davvero provato".