Usa, maxi-tempesta su costa est

Oltre 4.500 voli, previsti per il fine settimana, sono stati cancellati per la tempesta che sta colpendo la costa est degli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn spiegando che l'allerta maltempo ha spinto il governatore della Georgia, Nathan Deal, a diramare lo stato di emergenza per 21 contee. Stessa decisione anche in Pennsylvania, Tennessee, Maryland, Virginia e Nord Carolina.