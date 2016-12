Usa, Mattarella incontra Obama: Isis e rifugiati al centro del faccia a faccia

"I comuni sforzi per contrastare l' Isis e la crisi globale dei rifugiati" saranno tra i temi al centro dell'incontro bilaterale che si terrà oggi a Washington tra il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama , e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella . Lo ricorda la Casa Bianca in una nota, sottolineando che ai colloqui, che si terranno nello Studio Ovale, sarà presente anche il vicepresidente Joe Biden .

La missione negli Usa - L'incontro, che inizierà intorno alle 11 ora locale, le 17 in Italia, sarà uno dei momenti cruciali della missione di Mattarella negli Stati Uniti, prima della tappa di mercoledi e giovedi a New York, e di quella conclusiva venerdi a Houston, in Texas. Una sei giorni cominciata domenica in forma solenne al memoriale dei militari caduti in guerra presso il cimitero nazionale di Arlington, e proseguita con una sosta ai capolavori della National Gallery of Art, uno dei più bei musei della capitale americana.