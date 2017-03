Usa, marines nude su Facebook: il Pentagono apre un'inchiesta

Il generale Neller non ha voluto rilasciare altri commenti diretti sullo scandalo, rivelato in primo luogo da The War Horse, una organizzazione no-profit gestita dal veterano Thomas Brennan, poi successivamente pubblicato sul sito Reveal. "Mi aspetto che i marines diano il meglio di se stessi come esseri umani, colleghi e militari".



Il Naval Criminal Investigative Service sta ora indagando ma al momento non è precisato il numero di militari e altri membri del servizio coinvolti che rischiano la corte marziale. Un funzionario, parlando a condizione di anonimato perché non era autorizzato a discutere direttamente di questioni relative al personale, ha detto che almeno un contractor è stato licenziato a causa di questo scambio.



In risposta alla relazione, il sergente Ronald L. Green, uomo di punta nel Corpo, ha dichiarato che "questi comportamenti negativi sono assolutamente contrari a ciò che noi rappresentiamo." "Siamo grati che Brennan abbia notificato al Corpo e all'NCIS ciò che ha visto sulla pagina Facebook di Marines United - ha detto il portavoce, il capitano Ryan E. Alvis - perché ci ha permesso di agire immediatamente per individuare e rimuovere immediatamente le foto esplicite e di prepararsi a sostenere le potenziali vittime."



Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 12 le donne in servizio attivo identificate dalle fotografie. Altri scatti sono stati anche pubblicati e collegati tramite link di Google Drive. Gli account sui social media dove avveniva la condivisione sono stati rimossi da Facebook e Google su richiesta del corpo. Un documento interno, ottenuto da The Associated Press, rivela che un ex marine condivideva dei contenuti su Google Drive e aveva un seguito di circa 30.000 utenti. Per Ryan Alvis "questo comportamento distrugge il morale, la fiducia, e l'individuo."