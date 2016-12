Usa: marcia su Ponte Brooklyn

In centinaia marciano sul Ponte di Brooklyn per chiedere la fine della violenza con le armi. L'obiettivo della marcia, organizzata da 'Moms Demand Action for Gun Sense in America' e giunta alla sua terza edizione, si pone come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza della pericolosità delle armi. Vi partecipano volontari, sopravvissuti a ferite da armi da fuoco e rappresentanti delle forze dell'ordine.