00:31 - Una marcia di protesta "per la giustizia" di quasi duecento chilometri è partita da Ferguson, in Missouri, per raggiungere a piedi la residenza del governatore dello Stato a Jefferson City. Si tratta di una nuova iniziativa contro la decisione del Grand Giurì di non incriminare il poliziotto bianco che lo scorso 9 agosto ha ucciso un 18enne afroamericano disarmato, Michael Brown.