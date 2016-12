Usa, manifestazione per "elezioni libere": 400 persone in arresto

Oltre 400 attivisti sono stati arrestati mentre manifestavano pacificamente davanti a Capitol Hill con striscioni e cartelli "per chiedere al Congresso di agire subito per far cessare la corruzione del denaro nella nostra politica e per garantire elezioni libere e imparziali", ha spiegato Democracy Spring , il gruppo organizzatore. Il numero di arresti è uno dei più grossi degli ultimi anni. L'accusa, ha reso noto la polizia, è di manifestazione illegale.

Welcome to Capitol Hill #DemocracySpring . You made it! pic.twitter.com/ZDwBZXiewO

I manifestanti, accusati di aver intralciato e disturbato, non hanno opposto resistenza all'arresto. A protestare erano in diverse centinaia, con cartelli recanti slogan come "la primavera sta arrivando", "proteggi i diritti di voto", "una persona un voto".



Oppure contro il ruolo del denaro nelle elezioni, un tema caro al candidato democratico Bernie Sanders, che continua ad attaccare Wall Street e i super pacs (comitati privati che raccolto fondi per i candidati) accusandoli di condizionare la campagna elettorale e invocando una "rivoluzione politica".



La protesta sembra rilanciare preoccupazioni bipartisan più ampie, emerse in queste primarie, sulle zone grigie del processo elettorale per la Casa Bianca: elettori votano indirettamente il presidente con sistemi di ripartizione dei delegati tra i candidati diversi da Stato a Stato ma sempre più controversi.