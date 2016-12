Usa, manda foto osè all'amante: marito la manda nuda in strada e la filma

Una donna di origini sudamericane costretta a camminare nuda per le vie di New York dal marito. L'uomo aveva appena scoperto che la moglie si scattava foto osè e le mandava ad un altro. E come punizione ha deciso di spogliarla e farla camminare in pubblico per poi filmare il tutto e metterlo sui social. La strana punizione è ovviamente diventata virale. Anche se l'atteggiamento della donna, in parte collaborativa, sembra mettere qualche punto interrogativo su tutta la vicenda.