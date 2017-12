Usa, manager italiano di alta moda trovato morto: mistero su decesso

E' mistero sul decesso di un manager dell'alta moda italiano, Alessandro Parladori, a New York, città in cui viveva. Il 50enne, che aveva problemi di salute, ma non così gravi da giustificarne la morte, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione da un amico. Da due giorni non rispondeva alle chiamate dei familiari di Padova. Sul suo corpo non c'erano segni di violenza. Le autorità hanno predisposto l'autopsia.