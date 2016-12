Usa, mamma tiene in braccio suo figlio subito dopo il parto: le arriva fattura di 39 dollari

Un ospedale americano ha fatto pagare 39 dollari ad una coppia per aver voluto abbracciare il loro bambino subito dopo il parto. Secondo Indipendent, la coppia aveva chiesto all'ospedale una copia della fattura delle spese mediche non coperte dall'assicurazione: tra le varie voci la dicitura "contatto pelle a pelle dopo parto cesario, costo 39 dollari ". I neo genitori, all'inizio molto sorpresi, hanno reagito con ironia.

"Durante il cesareo l'infermiera ha chiesto a mia moglie se volesse tenere sul proprio petto il bambino. Chiunque avrebbe risposto di sì", ha spiegato il padre del bebè. Nessuno dei genitori, però, avrebbe mai immaginato che quell'atto così naturale sarebbe stato a pagamento. Infatti la struttura sanitaria ha spiegato come una infermiera, i cui servizi vanno pagati, abbia dovuto rimanere nella sala operatoria per assistere la madre che ha voluto stringere tra le braccia il suo bambino appena nato.



"L'infermiera ha anche preso in prestito la mia fotocamera per scattarci delle foto", spiega il padre. I genitori si sono molto sorpresi della politica ospedaliera raccontando: "Avevamo risparmiato per poterci permettere una assistenza a quel livello e fino ad ora era stata un'esperienza del tutto positiva" hanno spiegato sul forum reddit.com. La loro storia sembra incredibile tanto che molti fino alla pubblicazione della fattura ospedaliera non ci volevano credere. La coppia però ha reagito con ironia: "Io e mia moglie volevamo solo condividere la notizia. Stiamo ridendo". Alla fine l'importante è che mamma e bambino stiano bene.