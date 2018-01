Usa, maltempo in California: i morti salgono a 13

Salgono ad almeno 13 le persone morte in California in seguito agli allagamenti e alle colate di fango provocati dal maltempo nell'area di Santa Barbara. Il bilancio potrebbe salire ulteriormente, dato che 11 persone risultano ancora disperse. I vigili del fuoco hanno ritrovato i corpi delle vittime nel fango e tra le macerie. Tratta in salvo una ragazza di 14 anni rimasta intrappolata per ore sotto le macerie di una casa distrutta.