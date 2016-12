Usa: malata incurabile, una giovane mamma scrive cartoline alla figlia

10:39 - Heather McManamy ha 35 anni, una bambina di quattro e un tumore incurabile. Non sa ancora quando dovrà lasciare per sempre la sua piccola Brianna, ma nell'attesa le scrive. Quando la bimba potrà leggere, avrà decine di cartoline colorate firmate dalla sua mamma. Che l'accompagneranno in tutte le occasioni della sua vita.

"Le ho preparate pensando a tutti i momenti in cui Brianna potrebbe volere il mio incoraggiamento - dice Heather -. Un giorno difficile, un cuore spezzato, un brutto voto. E poi ho pensato a tutte le occasioni in cui avrei voluto esprimerle la mia gioia. Avrei voluto farle le congratulazioni. Il suo matrimonio, la sua laurea, il suo primo lavoro".



Heather si prepara così all'addio. Ma, nell'attesa, non vuole perdere tutte le opportunità che la vita, nonostante tutto, le potrà regalare. E infatti aggiunge: "Ogni cartolina che riuscirò a dare personalmente a Brianna sarà per me una vittoria".