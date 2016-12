Usa, madre single di 6 bimbi muore di cancro: l'amica del cuore li adotta tutti

"Se non accade un miracolo, terresti i miei 6 bambini, te ne prenderesti cura come fossero tuoi, tenendoli tutti insieme?" All'ultimo desiderio di Beth Laitkep , espresso poche settimane fa mentre stava morendo di cancro, l'amica del cuore Stephanie Culley , già mamma di tre piccoli, ha detto sì. Ora, la donna, 39 anni di Alton in Virginia , e suo marito Donnie stanno aspettando i documenti formali che legalizzeranno l'adozione dei piccoli.

Beth era una mamma single: i due padri dei piccoli assenti, persino mentre la donna era malata. "Quando i medici ci hanno detto che non c'era più nulla da fare io e Beth abbiamo deciso che avrei tenuto i suoi bimbi - ha raccontato Stephanie ai media Usa -. Li abbiamo portati tutti nella sua stanza di ospedale. Alla domanda di Beth su con chi volevano stare se non fosse accaduto un miracolo che la salvava, i piccoli hanno tutti indicato me. Mi ha sciolto il cuore".



Beth è morta il 19 maggio. Oggi la famiglia di Stephanie e Donnie conta 9 bimbi tra i 2 ed i 15 anni. E la loro storia di un'amicizia straordinaria sta facendo il giro del mondo. E' stata anche aperta una sottoscrizione online per dare un aiuto economico alla nuova grande famiglia. Qui tutti i dettagli.