17:37 - Con l'invio di altri militari Usa in Iraq la lotta all'Isis entra in una nuova fase. Lo ha affermato il presidente Barack Obama. "Piuttosto che mirare a fermare semplicemente l'avanzata dell'Isis, ora siamo in grado di passare all'offensiva", ma "ci vorrà del tempo", ha affermato Obama in un'intervista a Face the Nation della Cbs.