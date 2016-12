Usa, Lorena Bobbit in tv: "Nuova vita, una figlia e un compagno gentiluomo"

Capelli biondi, tubino rosso e un'aria sicura di sé per cui qualcuno l'ha paragonata - un po' arditamente - a Hillary Clinton. E' apparsa così in tv Lorena Bobbit, la donna balzata agli onori delle cronache nel 1993 per aver evirato il marito dopo anni di abusi sessuali e psicologici.



Ospite dello Steve Harvey Show (la puntata integrale andrà in onda lunedì 9 novembre), la Bobbit racconta di essersi costruita una nuova vita: a 45 anni ha una figlia e un nuovo compagno , "un gentiluomo" - così lo definisce - che non rivanga mai quell'episodio del passato.