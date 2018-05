Usa, lo sfogo razzista di un avvocato: "Lo staff non dovrebbe parlare spagnolo"

Deena Suazo aveva appena ordinato un sandwich rivolgendosi al cameriere del ristorante in spagnolo, la lingua madre di entrambi, senza immaginare che avrebbe scatenato la reazione spropositata di un altro cliente. Dopo aver sentito il dialogo, l'avvocato Aaron Schlossberg si è scagliato contro la donna e il dipendente del locale, lasciandosi andare ad affermazioni razziste e minacciando di chiamare l'Ufficio Immigrazione per una verifica dei loro documenti. "Siamo in America" - ha tuonato l'avvocato - "lo staff dovrebbe rivolgersi ai clienti in inglese, non in spagnolo". Il video ha totalizzato più di 4 milioni di visualizzazioni, scatenando l'indignazione degli utenti. Sul sito Change.com è stata lanciata una raccolta firme per impedire all'avvocato di continuare a esercitare la professione.