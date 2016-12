Usa, lite su Black Lives Matter:agente fuori servizio uccide giovane

In Missouri un agente fuori servizio ha ucciso un 20enne che stava tentando di entrare nella sua abitazione. Uno zio della vittima ha riferito che i due avevano litigato su Facebook in merito al movimento Black Lives Matter, di cui il nipote, di genitori di etnie diverse, era un simpatizzante. La polizia sostiene che il giovane, Tyler Gebhard, abbia lanciato un vaso di cemento contro una finestra per entrare nella casa dell'agente.