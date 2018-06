Usa, lite a un festival nel New Jersey: spari sulla folla, venti feriti

Sparatoria nella notte all'Art festival di Trenton, nel New Jersey (Usa), dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni: uno è un ragazzino di 13 anni. Ucciso uno dei due presunti autori dell'attacco, arrestato l'altro. Secondo le forze dell'ordine tutto è scattato in seguito a una lite tra diversi gruppi di spettatori. Al festival c'erano un migliaio di persone.

L'aggressore ucciso è un uomo di 33 anni, del quale ancora non si conosce l'identità. A ricostruire la dinamica è stato il procuratore della contea di Mercer Angelo Onofri, secondo cui a far scattare l'assalto sarebbe stata appunto una lite tra alcune persone presenti all'Art all night festival. In base alla sua ricostruzione, alcuni dei presenti hanno cominciato a sparare, scatenando il panico.