Usa, licenziato l'agente che ha aggredito la studentessa nera a scuola

"Non doveva gettarla sul pavimento: in questo modo ha violato le nostre regole di condotta", ha spiegato lo sceriffo. E dopo aver parlato con l'aggressore, il suo vice Ben Fields, ha rivelato: "Mi ha detto che è molto dispiaciuto, non era suo intento screditare il dipartimento, voleva fare solo il suo lavoro".



Nel ricostruire l'aggressione, l'ufficiale ha spiegato che la studentessa si è comportata in maniera indisciplinata, utilizzando il cellulare in classe, e che la polizia è intervenuta su richiesta dal preside e dall'insegnante.



"In un terzo video girato al momento dell'aggressione, si vede la studentessa che colpisce l'agente", afferma. "Parte della responsabilità - aggiunge - è anche della liceale e la scuola continua a sostenere l'intervento del poliziotto, ma qualsiasi reazione della ragazza non giustifica il comportamento del nostro vice sceriffo".