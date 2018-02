Usa, lettera sospetta a base militare: tre persone ricoverate

Tre persone sono state trasportate in ospedale dopo essere entrate in contatto con una lettera sospetta presso la base militare Myer-Henderson Hall di Alington, in Virginia. Lo riferisce la Cnn. Due persone restano ricoverate. Sarebbero state undici in tutte le persone ad accusare malori, ma due in particolare hanno mostrato sintomi di ustioni alle mani e al volto, mentre un'altra persona ha segnalato sanguinamento dal naso.