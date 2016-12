Usa: le norme anti gay del North Carolina violano diritti civili

Le norme del North Carolina che limitano le tutele per i gay violano le leggi federali sui diritti civili. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, in una lettera inviata al governatore dello Stato, Pat McCroy. Nel mirino la legge che cancella le norme contro le discriminazioni e limita l'uso dei bagni in base al sesso indicato sul certificato di nascita.