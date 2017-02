Usa, le donne anti-Trump passano dalla marcia allo sciopero generale

Anche Hillary Clinton si era espressa in occasione della discesa "in piazza" delle donne a Washington e in altre città degli Stati Uniti. L'ex candidata democratica alla Casa Bianca, rifacendosi allo slogan della sua campagna elettorale "Stronger Together", aveva scritto su Twitter: "Grazie per parlare e marciare per i nostri valori. E' importante come sempre. Ritengo che siamo sempre più forti quando siamo insieme".