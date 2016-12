Usa, le chiede di sposarlo nel giorno dell'ultima sessione di chemioterapia

"La mia proposta al mio amore fin dal liceo", questo il titolo del video con cui l'americano Lucas D'Onofrio ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo, in una location insolita: una stanza d'ospedale, addobbata per l'occasione i rose rosse e cuori. Lei, emozionatissima e ancora provata dalle cure per il tumore, dice "sì". Un luogo di sofferenza diventa una location romantica, che si riempie dell'affetto dei familiari.