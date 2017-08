Usa: lavapiatti licenziato uccide il cuoco, polizia gli spara per liberare ostaggi

Si è conclusa la presa d'ostaggi in un ristorante di Charleston, in Sud Carolina. Un uomo, che era stato da poco licenziato, ha sparato al cuoco uccidendolo. Poi ha tenuto in ostaggio diverse persone. La polizia è però intervenuta sparando sull'aggressore che versa in condizioni critiche. Il sindaco della città ha confermato che non si tratta di terrorismo.