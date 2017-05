Usa: laurea postuma a Trayvon Martin,17enne ucciso 5 anni fa

La Florida Memorial University assegnerà una laurea postuma a Trayvon Martin, l'adolescente afroamericano ucciso cinque anni fa dal vigilante George Zimmerman. Saranno i genitori di Trayvon a ritirare la laurea in Scienze aeronautiche il prossimo 13 maggio: un gesto per onorare il desiderio di diventare pilota del 17enne che, se fosse in vita, avrebbe potuto laurearsi proprio quest'anno. Il suo caso riaccese le tensioni a sfondo razziale negli Usa.